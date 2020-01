Atalanta, visite mediche superate per Caldara: ora firma e annuncio

ATALANTA

Tutto fatto per il ritorno a Bergamo di Mattia Caldara. Il difensore ha infatti superato le visite mediche con l'Atalanta e presto sarà ufficialmente a disposizione di Gasperini. Per completare l'operazione col Milan, perfezionata sulla base del prestito gratuito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, a questo punto manca soltanto la firma e l'annuncio definitivo. Il bergamasco lascia Milano per ritrovare stimoli, fiducia e minutaggio.

Certo, in questa Atalanta per Caldara non sarà facile ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma il centrale ha voglia di riscatto dopo la sfortunata parentesi in rossonero. A partire dalla Coppa Italia, palcoscenico nel quale mercoledi potrebbe già arrivare la prima convocazione con la maglia dell'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. Caldara è tornato a "casa" ed è pronto a ripartire da Bergamo.