L'Atalanta U23 assesta il colpo in vista del prossimo anno e lo fa puntando su un giovane talento proveniente dalla Primavera della Roma. La squadra orobica ha messo sotto contratto Giulio Misitano, autore di quattordici gol e sei assist nel campionato giovanile e pronto a esordire nella prossima in Serie C con la squadra nerazzurra.