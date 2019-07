L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Pordenone, neopromosso in Serie B, dell'attaccante Gaetano Monachello. La formula è il diritto di riscatto e controriscatto. La punta mancina di Palma di Montechiaro (Agrigento), nazionale giovanile fino all'Under 21, classe 1994, è reduce da una stagione a titolo temporaneo al Pescara. Nerazzurro dal 2015/16 con Edy Reja allenatore, proveniente dalla Virtus Lanciano (il cartellino era del Monaco), dopo 11 presenze in prima squadra compresa una (con gol all'Udinese nella Dacia Arena, in occasione della sconfitta per 3-1 del quarto turno, il 2 dicembre 2015) in Coppa Italia, Monachello si era trasferito sempre in prestito al Bari, alla Ternana, al Palermo e all'Ascoli, disputando mezza stagione con ciascuno dei quattro club.