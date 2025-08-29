Logo SportMediaset
Mercato

Atalanta, Juric: "Lookman? Difficile dire se rimarrà"

29 Ago 2025 - 14:41

"Nel mercato qualcosa possiamo fare in 2-3 giorni, su Lookman difficile indovinare quel che accadrà e se rimarrà". Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia di Parma torna sul tema dell'attaccante fuori rosa fino al 2 settembre dopo 15 giorni consecutivi di mancata risposta alle convocazioni durante il precampionato. I bergamaschi, quasi sfumato Musah, dovrebbero orientarsi su un difensore tra Comuzzo della Fiorentina e Geetruida del Lipsia. Juric spiega anche le strategie nel reparto esterni: "Abbiamo scelto di tenere Bernasconi anziché Palestra, sono entrambi giovani interessantissimi e di grande prospettiva".

