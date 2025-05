"Lascio l'Atalanta per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva". Gian Piero Gasperini motiva la decisione di abbandonare Bergamo per accettare l'offerta della Roma in una lettera pubblicata dall'edizione on line de L'Eco di Bergamo, nella quale definisce la sua nuova avventura alla Roma una "sfida molto difficile, esaltante, e che mi trasmette tanta adrenalina".