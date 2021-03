Atalanta, Gasperini alza la voce: "Ci trattano ancora da squadretta dove fare razzia. Diamo fastidio"

ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi: "Vogliono creare disturbo, ma il club è forte, molto forte"

Gasperini non ci sta! No, l'Atalanta non è luogo di razzia: la squadra è forte (e si vede), il club è solido (e si vede in maniera altrettanto chiara), il futuro sarà ricco di altre soddisfazioni. E chi pensa di poter smembrare un collettivo che tanto bene sta facendo si sbaglia di grosso. Insomma, se la pausa nazionali ha visto fiorire speculazioni varie di mercato, il tecnico dei bergamaschi non ha perso tempo a rimettere ogni cosa (e ogni giocatore) al proprio posto: "Nel futuro vedo un'Atalanta ancora più forte" ha raccontato a L'Eco di Bergamo. "Assolutamente più forte… Il club è cresciuto economicamente e in esperienza. E tra le concorrenti vedo problemi economici, mentre noi abbiamo bilanci fortissimi. Bene, ora si tratta di mettere a frutto questo vantaggio. Penso ai rumors di mercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia, vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l'ambiente sono forti, molto forti. Per un motivo o per l'altro, diamo fastidio un po' a tutti".

La Champions come obiettivo primario. Ma, nel futuro più prossimo, per Gasperini potrebbe esserci anche qualcosa di più: "Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. E solo Inter e Juve forse hanno qualcosa in più, con le altre siamo competitivi, lo confermano le partite giocate. L'Atalanta gioca per tutto. Ma se proprio preferisco tornare in Champions League. L'Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche".