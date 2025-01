Atalanta, Gasperini: "Acquisti? Non credo, speriamo Lookman stia fuori meno previsto"

"Lookman era già da un po' di partite che si trascinava questo problema, a Como sembrava andasse bene, poi dopo l'ultimo allenamento abbiamo fatto degli accertamenti, speriamo sia meno lunga del previsto. Un ritorno sul mercato? Non lo so, chiedetelo alla società. Ma non credo che a tre giorni dal mercato la situazione possa cambiare per un infortunio che magari durerà anche meno". Così Gan Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, sulle condizioni di Ademola Lookman che lamenta un infortunio al ginocchio.