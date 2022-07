Asse Atalanta-Roma: Muriel nel mirino dei giallorossi. E Dybala si allontana 

manovre giallorosse

Pasalic piace ai giallorossi, il colombiano potrebbe essere il colpo a sorpresa. Per l'ex Juve il nodo è l'ingaggio

L'asse Bergamo-Roma è caldo. I due club hanno buoni rapporti e lo testimoniano le trattative concluse negli anni scorsi: Toloi, Mancini, Cristante, Ibanez. In vista della prossima stagione, le società stanno lavorando per rinforzare le rispettive rose. Pasalic è un profilo che interessa ai giallorossi: l'Atalanta lo ha riscattato dal Chelsea nel 2020 per 15 milioni. E Mourinho deve rimpiazzare Mkhytarian e potrebbe dover far fronte anche all'addio di Zaniolo.

IDEA MURIEL - La richiesta della Dea è di 18-20 milioni, l'offerta della Roma è ancora troppo bassa. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, nella trattativa potrebbero rientrare anche altri giocatori: Muriel su tutti. L'attaccante colombiano piace molto a Mourinho, può giocare al posto di Abraham oppure supportare l'ex Chelsea in un modulo a due punte. L'allenatore giallorosso aveva già pensato al classe '91 lo scorso anno.



TRATTATIVA COMPLESSA - Nella trattativa tra Atalanta e Roma per Pasalic e Muriel potrebbero essere inserite delle contropartite. I giallorossi offrirebbero alla Dea El Shaarawy, che Gasperini conosce e ha fatto esordire in Serie A, e Carles Perez che con Mourinho fatica a trovare spazio. Due giocatori, di 29 e 24 anni, funzionali al gioco della Dea. Ilicic, Lammers e Miranchuk non rientrano nel progetto tecnico. E il club valuta già i possibili sostituti.

DYBALA SI ALLONTANA - L'idea Muriel potrebbe raffreddare la pista giallorossa che porta a Dybala. La Roma era una delle pretendenti insieme a Inter, Milan e Napoli. L'argentino vorrebbe giocare la Champions e ha un ingaggio tutt'altro che accessibile. Gli agenti dell'ex Juve chiedono almeno 5 milioni di stipendio per il classe '93: una cifra che il club capitolino in questo momento non potrebbe spendere. La società è impegnata in un'operazione di risanamento finanziario che passa anche dal taglio degli ingaggi. Ma le trattative proseguono. E in questo mese tutto può cambiare.

