Asd Cluentina, verso rescissione contratto con Ibii Ngwang

La Asd Cluetina Calcio prende posizione sulla vicenda del video diventato virale e ri-postato sui social dal vice premier Matteo Salvini dove il giocatore Ibii Ngwang, della squadra di Macerata che gioca in promozione, fa allusioni sulla figlia della premier Giorgia Meloni e sbeffeggia la Polizia così come Salvini. Il club ha diramato una nota: "La Asd Cluentina Calcio si dissocia totalmente dai contenuti rappresentati nel video pubblicato dal proprio tesserato Domingue Ibii Ngwang e divenuto virale. Comunichiamo inoltre la nostra intenzione di rescindere immediatamente il contratto che ci lega alle sue prestazioni sportive in quanto giudichiamo le sue gravi affermazioni come profondamente lesive della nostra reputazione", si legge nella nota. "Ricordiamo infatti che la Asd Cluentina Calcio da oltre cinquant'anni si distingue nel panorama calcistico del territorio per le caratteristiche di inclusione, solidarietà e amicizia che caratterizzano sia la prima squadra che la scuola calcio, virtù che ci sono state sempre riconosciute da ogni avversario, da ogni altra società e in ogni campo di gioco", si legge ancora nella nota. Quindi la decisione: "Per questo, con fermezza, riteniamo necessario stroncare sul nascere ogni indebita associazione tra i contenuti violenti e irricevibili espressi da Ibii Ngwang nel video e la storia della Asd Cluentina Calcio riservandoci, in caso di indebite strumentalizzazioni, di tutelare la nostra immagine nelle sedi competenti".