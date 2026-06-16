Arthur torna alla Juventus: c'è il comunicato del Gremio

Ufficiale, Arthur torna alla Juventus. Come annunciato dal Gremio in una nota sui propri profili ufficiali, il centrocampista brasiliano non sarà acquistato a titolo definitivo e dall'1 luglio sarà nuovamente un calciatore bianconero. Il club brasiliano ha fatto sapere che "non è stato raggiunto alcun accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la comune intenzione di proseguire insieme". Arrivato in prestito la scorsa estate, il classe '96 ha collezionato un gol e due assist in 23 presenze.