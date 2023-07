Manovre viola

Il centrocampista ex Barcellona arriva in viola dalla Juventus in cerca di riscatto dopo alcune annate travagliate

Arthur sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha trovato l'accordo con la Juventus per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Le due società pagheranno entrambe l'ingaggio, 40% i toscani e 60% i bianconeri. Percentuali non fisse, che potrebbero variare in base ad alcuni bonus. Arthur è un colpo che può cambiare la fisionomia della Fiorentina, regalando geometrie a Italiano.

A confermare l'affare è stato Joe Barone ai microfoni di Sky: "Arthur è un giocatore che Commisso ha voluto: un giocatore che dà tanto al nostro centrocampo, Daniele Pradé ha lavorato bene con Giuntoli e siamo stracontenti del suo arrivo". Il centrocampista brasiliano è un giocatore tecnicamente valido, che però negli ultimi anni non ha convinto: dopo gli esordi a Barcellona nel 2018, dove giocò una prima stagione molto buona, lo spazio si è andato riducendo fino alla cessione alla Juventus nell'ambito dello scambio con Pjanic.

© Getty Images

L'esperienza juventina è stata caratterizzata da difficoltà ad adattarsi al gioco italiano: Arthur è un centrocampista che predilige il possesso palla e il fraseggio corto, ma non le verticalizzazioni. Sostanzialmente, l'opposto di ciò che chiede Massimiliano Allegri: recupero palla e gioco verticale. Il giocatore va recuperato, l'ultima annata al Liverpool non è stata un successo, ma l'idea di gioco di Italiano si avvicina alle caratteristiche del classe 1996 che con un mediano come Amrabat di fianco sarebbe anche sgravato da compiti di interdizione.