In casa Juve si pianificano le operazioni in uscita. E tra i nomi più caldi c'è anche quello di Moise Kean. Il millennial bianconero piace a diversi club, ma, stando ai media inglesi, al momento in pole ci sarebbe l'Arsenal. I Gunners fanno sul serio per il baby bomber e avrebbero presentato ai bianconeri un'offerta da 35 mln di euro. Proposta a cui la Juve vorrebbe aggiungere una clausola di riacquisto tra due anni fissata a 40 milioni. Ipotesi che non convince molto l'Arsenal, pronto eventualmente ad alzare ulteriormente di 5 milioni la sua offerta per avere il calciatore libero da qualsiasi vincolo futuro.