Arijon Ibrahimovic: "Felice per questa nuova avventura alla Lazio"

"Sono molto grato e pronto per questa nuova avventura. Quando sono arrivato all'aeroporto c'erano i tifosi che mi aspettavano, mi hanno fatto subito sentire a mio agio. Anche il centro di allenamento è molto bello. Non vedo l'ora di iniziare" Così il neoacquisto della Lazio, Arijon Ibrahimovic, il centrocampista tedesco in prestito dal Bayern Monaco, nell'intervista sui canali televisivi el club biancoceleste. "Amo l'uno contro l'uno e sono forte sotto porta, ma ciò che apprezzo più di me è la mia creatività e capacità di essere versatile. Conoscevo già alcuni calciatori, Hysaj e Pedro, una leggenda. E poi Luca Pellegrini e Zaccagni. I miei compagni del Bayern non mi hanno dato consigli, ma avendo già giocato nel Frosinone, conosco bene il campionato italiano e sono felice di essere tornato in Serie A. Il mio idolo è Ibrahimovic, Zlatan il più grande. Voglio aiutare la quadra a vincere più partite possibili", ha concluso.