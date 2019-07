Il Boca Juniors è al centro negli ultimi giorni di diverse trattative di calciomercato, e così il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, ha voluto fare il punto delle operazioni in entrata e in uscita in conferenza stampa, Ad iniziare dall'imminente colpo Daniele De Rossi: "La trattativa per De Rossi è a buon punto. Sicuramente nei prossimi giorni volerà da noi: al 99% De Rossi sarà un giocatore del Boca".