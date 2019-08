Brusca frenata nella trattativa tra il Milan e lo Sporting Lisbona per André SIlva. Secondo quanto riporta TMW, i lusitani vorrebbero chiudere l'operazione solo con la formula del prestito, mentre i rossoneri vorrebbero fare cassa subito. In questi ultimi giorni di mercato, dunque, all'attaccante resta interessato solo l'Espanyol, ma anche in questo caso ci sarebbero delle divergenze sulla formula tra diritto e obbligo di riscatto.