ANDRÉ SILVA PROPOSTO AL WOLVERHAMPTON

18/04/2019

Il Milan va a caccia di un acquirente per André Silva, di ritorno a giugno in rossonero dopo la stagione in prestito al Siviglia, che ha già deciso di non riscattarlo. Secondo il Mail, i rossoneri avrebbero proposto il giocatore al Wolverhampton grazie alla mediazione di Jorge Mendes, agente del portoghese molto vicino al club inglese.