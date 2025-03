Andrey Santos è finito nel mirino di Milan e Inter. Il giovane talento brasiliano del Chelsea è in prestito allo Strasburgo, dove sta facendo molto bene nel suo ruolo da centrocampista. Le due squadre di Milano lo hanno osservato da vicino e vorrebbero portarlo sul Naviglio in prestito. Dovranno però vincere la concorrenza di Psg e Monaco, sempre che a Londra non decidano di tenerlo.