Si allarga la platea delle squadre interessate ad Hakan Calhanoglu. Oltre a Lipsia e Schalke, che avevano fatto un sondaggio per il centrocampista turco del Milan, c'è anche il Torino, che al momento non ha effettuato acquisti e starebbe pensando a un rinforzo indipendentemente dal cammino in Europa League. I rossoneri, però, al momento non sembrano intenzionati a cederlo.