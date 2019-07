ANCHE IL LIVERPOOL SU CEBALLOS

03/07/2019

Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte Ceballos. Marca, il principale quotidiano spagnolo, riferisce infatti di un interesse "discreto" del Liverpool per il talentuoso centrocampista campione d'Europa con l'Under 21 spagnola. I Reds, su espressa richiesta di Klopp, avrebbero mosso i primi passi con il Real ma vorrebbero la cessione a titolo definitivo, gradita dai blancos ma fin qui sgradita al giocatore, che vorrebbe al contrario rimanere di proprietà del Real.