Mercato

Ancelotti, stoccata al Bayern Monaco: "L'esonero più intransigente della mia carriera"

24 Set 2025 - 22:27
© Getty Images

© Getty Images

L'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Bayern Monaco si concluse con una sconfitta per 0-3 contro il Psg in Champions League nel 2017. Nella nuova autobiografia intitolata "The dream", il ct del Brasile è tornato sul tema non nascondendo la sua delusione: "Quel risultato fu la sconfitta più pesante del club nella competizione negli ultimi 21 anni. Il giorno dopo, la dirigenza si riunì e concluse che il problema ero io. ‘Le prestazioni della nostra squadra dall’inizio della stagione non corrispondono alle aspettative che avevamo’, disse Rummenigge. La partita di Parigi mostrò chiaramente che era necessario intervenire. La stagione precedente avevamo dominato finendo con 15 punti di vantaggio, cinque in più di quanto Pep Guardiola fosse riuscito a fare nelle due stagioni precedenti. Tuttavia, al Bayern questo non fu considerato un successo". 

22:27
Ancelotti, stoccata al Bayern Monaco: "L'esonero più intransigente della mia carriera"
21:21
Cagliari, Caprile sul futuro: "Vedremo dove mi porterà l'impegno"
20:12
Roma, il ds Massara: "Pellegrini? Nessuno scenario precluso"
19:25
Barcellona, Fermin Lopez ammette: "Ricevute delle offerte, ma mai pensato di andarmene"
18:00
Napoli, spunta una clausola nel contratto di Gutierrez