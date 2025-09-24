Cagliari, Caprile sul futuro: "Vedremo dove mi porterà l'impegno"

Elia Caprile è sulla bocca di tutti, ma anche nel mirino di diversi top club per la prossima sessione del mercato estivo. Adesso, però, il portiere pensa solo al Cagliari. "Il Cagliari a gennaio mi ha dato la possibilità di tornare ad essere protagonista e di giocare ogni domenica. Ho scelto Cagliari con tanta voglia di tornare in gioco e tornare ad essere protagonista. Sicuramente i complimenti fanno piacere però rimango concentrato solo sul lavoro, sull’allenarmi forte per aiutare il club a raggiungere la salvezza. I complimenti indubbiamente fanno piacere però mi concentro molto di più sul lavoro, sull’allenarmi e sul cercare di migliorare e vedere dove questo impegno mi porterà", ha detto a Radio TV Serie A.