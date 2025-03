Ancelotti non perde di vista Nico Paz: "Sta facendo benissimo, vedremo a fine stagione"

Il cartellino del giocatore, infatti, è di proprietà del Como che lo ha acquistato nell'estate 2024 dai Merengues, ma i campioni d'Europa in carica hanno mantenuto il diritto di recompra dell'argentino per le prossime tre sessioni estive di mercato a un prezzo per il riscatto sempre crescendo, ma comunque irrisorio rispetto al valore mostrato in campo dal giocatore.