Ancelotti ha deciso: Kean non torna all'Everton. Lotta Psg-Juve 

DALL'INGHILTERRA

Secondo quanto sostengono i media inglesi il club di Liverpool non ha intenzione di riprenderlo

Secondo il Telegraph Carlo Ancelotti ha dato l'ok all'Everton per la cessione di Moise Kean alla fine della stagione. L'attaccante azzurro, in prestito al Psg, è di proprietà del club di Liverpool che non ha intenzione di riportarlo in Inghilterra. L'unica condizione posta dai "toffees" è che chi è interessato all'acquisto del giocatore, sia disposto a spendere 50 milioni di euro, 20 in più di quanto versato dall'attuale squadra di Ancelotti per comprarlo dalla Juventus.

Non è un mistero che il Paris Saint Germain abbia intenzione di tenerselo stretto visto che finora non ha sfigurato in un attacco formato da fuoriclasse. Resta solo da capire se gli emiri alla guida del club avranno l'intenzione di sborsare quella cifra visto che sono impegnati nei rinnovi milionari di Mbappé e Neymar. L'altra squadra che vorrebbe riprendersi Kean è la Juventus. Già la scorsa estate c'era stato un sondaggio con il giocatore che non ha portato a una soluzione positiva della trattativa. La dirigenza bianconera ha intenzione di utilizzare una contropartita tecnica per abbassare la parte cash da girare all'Everton. Uno dei nomi graditi ad Ancelotti è quello di Rabiot.