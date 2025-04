Ormai sembra tutto definito: Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid al termine della stagione per unirsi al Brasile. Il tecnico italiano non allenerà i Blancos al Mondiale per Club. Nei prossimi giorni l'entourage del 65enne incontrerà la federcalcio verdeoro che gli metterà sul piatto un contratto fino al 2030.