Tutti vogliono Amrabat, il fratello lo spinge al Psg

LA PROPOSTA

Il centrocampista del Marocco e della Fiorentina è tra i protagonisti ai Mondiali in Qatar. Il fratello Nadir chiama Al Khelaifi

© Getty Images Sofyan Amrabat al Psg di Al Khelaifi, questo è il sogno di Nadir il fratello del centrocampista della Fiorentina che con il Marocco sta disputando un Mondiale in Qatar di altissimo livello. Amrabat è il perno fondamentale del centrocampo di Regragui e sta primeggiando in diverse statistiche nella competizione per nazionali tra palloni recuperati e intercetti. Prestazioni che non hanno lasciato indifferente gli operatori di mercato, ma nemmeno chi sta vicino al giocatore: "Normale che sia al centro dell'attenzione per come sta giocando" ha ribadito recentemente il fratello.

Se con il Marocco sta disputando dei Mondiali di assoluto livello contribuendo concretamente a mantenere la migliore difesa del torneo, le prestazioni di Amrabat erano migliorate notevolmente nelle ultime settimane anche con la Fiorentina, facendo ricordare il giocatore tuttocampo notato col Verona ai suoi esordi in Serie A piuttosto che la versione inconcludente dei primi passi in viola. L'esaltazione con il Marocco ha fatto il resto riaccendendo i riflettori su un giocatore già in passato accostato ai più grandi club.

"Il Mondiale è importante quanto la Champions, se non di più. Normale per come sta giocando Sofyan che sia al centro dell'attenzione. Per me sarebbe perfetto per il Psg - ha confermato Nordin Amrabat a NOS -, vederlo al fianco di Verratti sarebbe un sogno". Poi il consiglio diretto: "Se fossi Al Khelaifi agirei immediatamente se dovesse leggere queste parole".

A parte le proposte interessate, qualcosa si sta muovendo intorno al centrocampista e le chiamate alla Fiorentina più o meno dirette hanno cominciato ad arrivare. In Inghilterra si parla dell'interesse concreto di Liverpool e Tottenham, mentre in Ligue 1 è il Marsiglia ad aver chiesto informazioni sulla possibilità o meno di imbastire una trattativa.