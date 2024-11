ALTRO ESONERO PER CRESPO, L'AL AIN LO LICENZIA

L'aver vinto la Champions League asiatica solo pochi mesi fa non ha evitato a Hernan Crespo la cacciata dalla panchina della squadra emiratina dell'Al Ain. L'ex attaccante argentino ha avuto il benservito in seguito alla sconfitta per 5-1, sempre in Champions, inflitta dalla sua squadra dall'Al Nassr, il club saudita di Cristiano Ronaldo. I risultati recenti non sono stati "all'altezza delle aspettative", ha reso noto la società, considerando che l'Al Ain ultimo nel suo gruppo a metà della fase a gironi. Crespo, 49 anni, era stato ingaggiato proprio un anno fa e a maggio aveva portato l'Al Ain alla vittoria in finale contro il giapponese Yokohama Marinos. Per l'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan si tratta del terzo esonero in quattro anni. Il primo risale all'ottobre 2021, quando il club brasiliano del San Paolo lo licenziò dopo solo pochi mesi di lavoro, con la squadra vicina alla zona retrocessione. A marzo 2022, Crespo si trasferì in Qatar, diventando allenatore dell'Al-Duhail, ma dopo una prima stagione ricca di successi a ottobre 2023 arrivò l'esonero, seguito ora da quello negli Emirati.