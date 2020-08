Allan-Everton, è fatta: al Napoli 25 milioni più 5 di bonus 

Era un pallino di Ancelotti già da parecchio tempo. La trattativa con il Napoli è durata a lungo e una serie di intoppi legati alla valutazione del giocatore hanno fatto slittare la conclusione del trasferimento. Alla fine è arrivata l'offerta giusta e Allan può trasferirsi a Liverpool, sponda Everton, alla corte del suo ex allenatore in azzurro Carlo Ancelotti. L'accordo prevede 25 milioni di euro per il Napoli più i bonus che si aggirano intorno ai 5 milioni.