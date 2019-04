ALBANIA: SARÀ REJA IL NUOVO CT

15/04/2019

Ancora un ct italiano per l'Albania. Secondo Sky, Edy Reja prenderà il posto di Christian Panucci alla guida della nazionale e dovrebbe definire i dettagli dell'accordo entro un paio di giorni. La federazione albanese vorrebbe offrire a Reja un biennale, mentre l'ex tecnico della Lazio vorrebbe per il momento firmare soltanto per un anno.