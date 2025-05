Al-Nassr su un obiettivo della Juventus: il calciatore apre all'Arabia

David Hancko e la Juventus si sono inseguiti per mesi, ma ora il suo approdo a Torino è in dubbio: il difensore del Feyenoord sarebbe corteggiato dall'Al-Nassr. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'ex Fiorentina avrebbe aperto al trasferimento in Arabia Saudita: non c'è ancora una vera e propria trattativa tra i club, ma una volta strappato l'ok del calciatore la squadra di Cristiano Ronaldo si presenterà alla porta degli olandesi forti dell'accordo con Hancko. Il difensore dunque si allontana sempre di più dalla Juventus.