Al-Hilal, Inzaghi vuole Kanté: possibile prestito per il Mondiale per club

Simone Inzaghi cerca disperatamente una mezzala per il Mondiale per club e l'ultima idea per l'Al-Hilal è N'Golo Kante. Il centrocampista francese 34enne gioca da due anni in Arabia con la maglia dell'Al-Ittihad e avrebbe già dato la sua disponibilità a partire con l'Al-Hilal verso l'America. Nessun trasferimento a titolo definitivo, l'operazione si può chiudere in prestito fino al termine del Mondiale per club, così da dare a Kanté la possibilità di giocare negli USA. Per l'Al-Hilal sarebbe l'operazione perfetta per poter tamponare l'emergenza in vista del Mondiale, rinviando poi l'acquisto di un centrocampista alla sessione estiva che inizierà il primo luglio. Tra gli obiettivi di Inzaghi c'è Ederson dell'Atalanta, che però chiede almeno 60 milioni per il brasiliano.