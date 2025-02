Al Cagliari arriva il nazionale romeno Coman

Colpo a sorpresa del Cagliari: accordo raggiunto per Florinel Coman, classe 1998, attaccante ed esterno della nazionale romena. È atteso nella giornata di domani a Cagliari per visite e firme. Arriva in prestito oneroso dall'Al Gharafa, il Cagliari pagherà metà dell'ingaggio. Oltre 230 presenze con la Steaua Bucarest (63 gol e 62 assist), lo scorso anno ha vinto titolo e Coppa Nazionale, laureandosi capocannoniere del campionato con 18 reti. La scorsa estate si è trasferito nella massima serie del Qatar. Il calciatore aveva espresso la volontà di andare in A, in Sardegna (tra l'altro è amico e compagno di nazionale del centrocampista rossoblù Marin). Nella serata di ieri si è aperta una possibilità e il Cagliari si è inserito. Coman è un esterno che può giocare sia a sinistra che a destra.