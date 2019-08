Mario Giuffredi, agente di Biraghi, si è incontrato stamani con la dirigenza della Fiorentina per fare il punto sul possibile passaggio del suo assistito all'Inter: "E’ stata una chiacchierata piacevole - ha detto a Sportitalia - abbiamo fatto il punto della situazione e ora deciderà la Fiorentina, è giusto che facciano tutte le riflessioni con calma. Presupposti per la cessione? Ci sono, ma chi dovrà decidere è il club che lo ha valorizzato e portato a certi livelli. In tranquillità e serenità decideremo, facciamo fare tutto alla Fiorentina. A oggi non esiste una possibilità più dell’altra, c’è un clima disteso, ho conosciuto Joe Barone e sono rimasto senza parole dal suo modo di fare e dalla sua disponibilità ad ascoltare. Quando si trovano club così, è giusto che siano loro a decidere il futuro del calciatore. Il giocatore è pagato per essere a disposizione, si deve comportare in modo professionale visto che la Fiorentina non gli ha mai fatto mancare niente. Se ci saranno le condizioni per fare Biraghi all’Inter lo vedremo, le cose possono cambiare nel giro di poche ore".