Il procuratore del brasiliano della Juve rivela il pressing dei Red Devils nell'ultima sessione di mercato: "Sì, l'interesse dei Red Devils per lui è stato forte - ha ammesso Giovanni Branchini al Daily Mail - Non era l'unico club, ma sicuramente in Inghilterra è stato quello più attivo sulle tracce di Douglas. Ma dico sinceramente che né Allegri né Sarri hanno mai pensato di lasciarlo andare. Il ragazzo ha avuto innumerevoli problemi di salute, la scorsa stagione è stato molto spesso infortunato. Vuole riprendersi con grande professionalità dopo essersi fermato".