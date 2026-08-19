Affondo Parma a sorpresa: trattativa per Diego Carlos, sorpasso sul Como

Il Parma vuole rinforzare la difesa dopo l'addio di Alessandro Circati direzione Benfica e sta per chiudere la trattativa che porta a Diego Carlos, 33enne in prestito al Como nell'ultima stagione. Il difensore brasiliano del Fenerbahce era stato "richiamato" in patria da un'offerta del Vasco da Gama, che però si è poi ritirato per l'ingaggio troppo elevato.
Lo stesso Como era al lavoro da qualche settimana, dopo aver chiuso per l'acquisto di Chalobah, per provare a riportare il centrale in riva al Lago. Prima, però, doveva completare qualche uscita e questo ha rallentato le operazioni in entrata. Il Parma accelera e prova a trovare il sostituto di Circati.