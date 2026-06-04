Salomon Aero Glide 4 GRVL: a piedi... saldi nel Parco

Non è banale, nemmeno scontato: perché una cosa è sorprendersi piacevolmente del “rimbalzo” di una scarpa da road running ad alta prestazione (il primo esempio che ci viene in mente è quello delle Phantasm 3 di Salomon), un’altra è rimbalzare un passo dopo l’altro su terra bianca e tra gli “ubriacanti” cambi di direzione (tipo slalom) in mezzo agli alberi lungolambro. A proposito: è giunto il momento di spiegare perché qualsiasi itinerario all’interno del Parco è… suscettibile di dislivello. Quella che che ancora oggi è una delle aree verdi recintate più grandi d’Europa è infatti attraversata praticamente per la sua intera lunghezza lungo l’asse nord-sud dal fiume Lambro, il cui letto è stato scavato dall’acqua fino a formare una sorta di fossato. Ne consegue che attraversare il Parco (soprattutto in direzione ovest-est, perpendicolarmente al corso del fiume), magari più volte, significhi scendere nella depressione e - dopo aver scavalcato il fiume su storici ponti di pietra - risalire sulla sponda opposta. Anche in questo caso c’è il risvolto tecnico specifico: le Aero Glide attaccano salite e discese copiando con precisione il fondo stradale: catrame, ghiaia o terra (con tanto di scomodi sassi e anche più scomode e “trappolose” radici sporgenti). D'altra parte la nostra dotazione odierna garantisce un efficace assorbimento degli urti e una calzata confortevole grazie all’intersuola ad alto spessore (41 millimetri sul tallone, 33 millimetri sull’avampiede) realizzata con schiuma optiFOAM2. Comfort e sicurezza si pagano con un peso "importante" (275 grammi) ma tutto sommato contenuto. Anche perché si tratta di una scarpa da allenamento: in gara la scelta cadrebbe su più performanti calzature "road" oppure "trail", a seconda della percentuale di strade bianche.