Nintendo porta Switch 2 in tour per Natale

Dal 14 novembre al 21 dicembre, la nuova console di Kyoto farà tappa nei centro commerciali di tutta Italia regalando un'esperienza di gioco unica e aperta a tutti
© Ufficio Stampa
L’attesa del Natale è più divertente in compagnia di Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida di Nintendo che permette di giocare insieme, dove e quando vuoi. A partire dal 14 novembre, per permettere a tutti di scoprire le novità di Nintendo Switch 2, Nintendo sarà presente nelle gallerie dei centri commerciali, con un tour che farà tappa in 10 città tra le più importanti d’Italia. Dalle 11:00 alle 20:00, durante tutti i fine settimana fino al 21 dicembre, sarà infatti possibile provare di persona un’esperienza unica con la console e i tantissimi videogiochi che hanno già regalato momenti di gioco indimenticabili.
Durante gli eventi, sarà possibile sfrecciare sulle nuove piste di Mario Kart World, partire per una nuova avventura a Hyrule con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition, scatenare tutta la propria forza in Donkey Kong Bananza. E ancora, affrontare battaglie in tempo reale a Luminopoli nel recentissimo Leggende Pokémon: Z-A, divertirsi con amici e famiglia in Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, con le modalità mouse, camera e microfono. Infine sarà possibile vivere l’esperienza calcistica più realistica di sempre in EA Sports FC 26 e rivivere la magia di Mario nelle epiche avventure Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, in attesa dell’arrivo nelle sale di Super Mario Galaxy - Il Film.
Per tutti i curiosi e gli appassionati intenzionati a scoprire il nuovo mondo di Nintendo Switch 2, ecco il calendario delle tappe del tour natalizio:
14–15–16 novembre
• CC I Gigli a Firenze
21–22–23 novembre
• CC Carosello a Carugate
• CC Roma Est a Roma
28–29–30 novembre
• CC Porta di Roma a Roma
• CC Gran Reno a Casalecchio di Reno
5–6–7 dicembre
• CC Le Gru a Grugliasco
• CC Mongolfiera a Lecce
12–13–14 dicembre
• CC Le Befane a Rimini
19–20–21 dicembre
• CC Elnòs a Roncadelle
• CC Bruno Le Zagare a Catania
Nintendo Switch 2 è l’evoluzione di Nintendo Switch, la piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, grazie alle sue tre diverse modalità di gioco: TV, da tavolo e portatile. Nintendo Switch 2 migliora ogni aspetto della precedente console, grazie al suo schermo più grande a 1080p, alla possibilità di collegare la console a una TV per giocare a una risoluzione massima di 4K, con frame rate fino a 120 fps e supporto all’HDR, per colori brillanti, una grafica più definita e movimenti più fluidi. Completano l’evoluzione un nuovo stand regolabile a piacere e una porta USB-C aggiuntiva, oltre a velocità di calcolo e prestazioni grafiche elevate, un suono cristallino e audio spaziale 3D e una memoria di sistema da 256GB. I nuovi Joy-Con 2, inoltre, sono stati completamente riprogettati per collegarsi alla console con uno scatto, grazie a connettori magnetici e per essere utilizzati come mouse nei giochi compatibili. Infine, per restare sempre connessi e amplificare il divertimento in compagnia, premendo il nuovo pulsante “C” sarà possibile sfruttare le funzionalità di GameChat, per comunicare in tempo reale con gli amici, condividere lo schermo di gioco o collegarsi faccia a faccia con la telecamera Nintendo Switch 2 o un’altra telecamera USB-C compatibile. Il tutto, rimanendo retrocompatibile con i videogiochi di Nintendo Switch, per consentire ai giocatori di godere anche del vastissimo parco giochi della precedente console.