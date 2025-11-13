Nintendo porta Switch 2 in tour per Natale

Nintendo Switch 2 è l’evoluzione di Nintendo Switch, la piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, grazie alle sue tre diverse modalità di gioco: TV, da tavolo e portatile. Nintendo Switch 2 migliora ogni aspetto della precedente console, grazie al suo schermo più grande a 1080p, alla possibilità di collegare la console a una TV per giocare a una risoluzione massima di 4K, con frame rate fino a 120 fps e supporto all’HDR, per colori brillanti, una grafica più definita e movimenti più fluidi. Completano l’evoluzione un nuovo stand regolabile a piacere e una porta USB-C aggiuntiva, oltre a velocità di calcolo e prestazioni grafiche elevate, un suono cristallino e audio spaziale 3D e una memoria di sistema da 256GB. I nuovi Joy-Con 2, inoltre, sono stati completamente riprogettati per collegarsi alla console con uno scatto, grazie a connettori magnetici e per essere utilizzati come mouse nei giochi compatibili. Infine, per restare sempre connessi e amplificare il divertimento in compagnia, premendo il nuovo pulsante “C” sarà possibile sfruttare le funzionalità di GameChat, per comunicare in tempo reale con gli amici, condividere lo schermo di gioco o collegarsi faccia a faccia con la telecamera Nintendo Switch 2 o un’altra telecamera USB-C compatibile. Il tutto, rimanendo retrocompatibile con i videogiochi di Nintendo Switch, per consentire ai giocatori di godere anche del vastissimo parco giochi della precedente console.