Little Nightmares III: affrontate i vostri incubi da bambini, senza essere soli

Chi non ha mai avuto paura del buio? Da bambini, uno degli incubi più ricorrenti era quello di ritrovarsi da soli nell'oscurità. Ma l'elenco personale potrebbe allungarsi, tra bambole che prendono vita, mostri nascosti sotto il letto, l'essere inseguiti da non si sa chi o cosa e fantasmi più o meno spaventosi. Il tema della paura è da sempre uno dei più gettonati nel mondo dei videogiochi e Little Nightmares entra di diritto in questa nicchia. Tanto che siamo già arrivati al terzo capitolo della serie nata nel 2017. Little Nightmares III, sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC, vede i nuovi protagonisti Low e Alone fuggire dalla Spirale, un pericoloso mondo pieno di allucinazioni all'interno del Nulla, che hanno spaventato la loro (e la nostra) infanzia.