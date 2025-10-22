Smallthing Studios, dall'Italia alla conquista del mondo con Simon the Sorcerer Origins

Smallthing Studios è la casa di sviluppo con sede creativa a Chiavari, in Liguria, che grazie alla sua passione e creatività è riuscita a ottenere il consenso dei fratelli Woodroffe, autori dell'avventura punta e clicca Simon the Sorcerer. Dopo uno sviluppo di circa 5 anni, legato anche alla creazione di un engine proprietario, a partire dal 28 ottobre sarà finalmente disponibile Simon the Sorcerer Origins, il prequel del leggendario titolo per PC e Commodore Amiga degli anni ‘90 con protagonista il giovane e irriverente apprendista stregone Simon, in arrivo su PC, MAC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Un progetto audace e ambizioso, alimentato dalla passione e dall’esperienza ultra trentennale di Massimiliano Calamai, Founder e Game Director dello studio di sviluppo, e Fabrizio Rizzo, Lead Game Designer e Narrative Designer, che hanno dato vita a un nuovo punto di inizio in grado di celebrare il passato della serie, destreggiandosi allo stesso tempo nell’innovazione del presente. Un inizio che segna non solo il ritorno di un grande classico, ma che pianta un vessillo per la crescita dello stesso studio che, in occasione di uno speciale evento tenutosi proprio a Chiavari, ha mostrato in anteprima i tantissimi progetti presto in arrivo, incluso il remake dell’originale Simon the Sorcerer, riproposto con lo stesso stile vincente firmato Smallthing Studios.