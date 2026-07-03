Da Miami a Silverstone: parata dei piloti powered by LEGO prima del via

“L’anno scorso la Drivers' Parade LEGO è stata una delle attivazioni più creative e di maggiore impatto che abbiamo mai visto in una gara e ha catturato l’attenzione di miliardi di persone in tutto il mondo. Quest’anno l’asticella si alza ulteriormente e non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei fanS a livello globale. Qualunque sia la tua età, c’è qualcosa di davvero divertente e speciale nel vedere i mattoncini LEGO trasformarsi in vetture a grandezza naturale e scendere in pista. Chiediamo sempre ai nostri partner di continuare a spingere i confini e le aspettative, e questa Parata a Silverstone ci è riuscita perfettamente”. (Emily Prazer - Chief Commercial Officer di Formula 1)