Da Miami a Silverstone: parata dei piloti powered by LEGO prima del via
Antipasto di gara a base di... mattoncini prima della nona tappa iridatadi Stefano Gatti
© LEGO Press Office
Gruppo LEGO e Formula 1 hanno presentato le ventidue minicar LEGO completamente guidabili che domenica 5 luglio percorreranno il tracciato di Silversrtone per la Drivers' Parade che precederà il via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Per la prima volta i piloti si metteranno al volante della propria minicar monoposto, composta da oltre ventottomila mattoncini LEGO, in grado di raggiungere velocità fino a 25 chilometri orari. L’annuncio fa seguito alla Parata dei Piloti del GP di Miami dello scorso anno, nella quale dieci vetture LEGO di grandi dimensioni e completamente guidabili (una per ciascuna delle dieci squadre allora impegnate nel Mondiale), ispirate alla linea LEGO F1 Collection Speed Champions, avevano percorso il tracciato con entrambi i piloti "accomodati" in macchina. Ciò che ne era scaturito era stato un giro di pista all’insegna del caos totale a base di sportellate e tamponamenti, della gioia e delle risate. Le minicar che scenderanno in pista domenica sono ispirate alle attuali livree delle undici squadre (quelle del 2025 con l'aggiunta della Cadillac) includendo loghi ufficiali, livrea molto simile a quella originale e numeri di gara, così da renderle il più possibile autentiche nell’aspetto e nelle sensazioni, con un divertente tocco LEGO.
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“Ascoltiamo sempre i nostri fan e dalla Parata dei Piloti del Gran Premio di Miami dello scorso anno era chiaro che sia gli appassionati che i piloti volevano qualcosa di più. Siamo tornati con una versione 2.0 in un formato completamente nuovo, portando ancora più divertimento ed entusiasmo”. (Julia Goldin - Chief Product&Marketing Officer del Gruppo LEGO)
“L’anno scorso la Drivers' Parade LEGO è stata una delle attivazioni più creative e di maggiore impatto che abbiamo mai visto in una gara e ha catturato l’attenzione di miliardi di persone in tutto il mondo. Quest’anno l’asticella si alza ulteriormente e non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei fanS a livello globale. Qualunque sia la tua età, c’è qualcosa di davvero divertente e speciale nel vedere i mattoncini LEGO trasformarsi in vetture a grandezza naturale e scendere in pista. Chiediamo sempre ai nostri partner di continuare a spingere i confini e le aspettative, e questa Parata a Silverstone ci è riuscita perfettamente”. (Emily Prazer - Chief Commercial Officer di Formula 1)
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Le minicar di Silvestone sono state create da un team specializzato di venti designer, ingegneri e costruttori LEGO, che hanno lavorato seimilaquattrocento ore nello stabilimento del Gruppo LEGO a Kladno (Repubblica Ceca). Per ulteriori informazioni sulla partnership tra il Gruppo LEGO e Formula 1 e sull’intera linea di prodotti, i fan possono visitare https://www.lego.com/F1
Questa rappresenta l’ultima attivazione nell’ambito della partnership continuativa tra il Gruppo LEGO e Formula 1, che ha l’obiettivo di portare il gioco in pole position. L’eventosi inserisce in una serie di momenti memorabili del 2025, tra i quali i trofei in mattoncini del Gran Premio di Gran Bretagna, la sfilata della Cadillac Fleetwood Sixty Special LEGO del 1950 a Las Vegas e la già citata Drivers' Parade del Gran Premio di Miami. I fans potranno seguire la Parata dei Piloti sul canale YouTube di Formula 1.
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LEGO F1 minicar Dati e curiosità
Ogni minicar LEGO F1 è composta da oltre ventottomila mattoncini LEGO, insieme a una selezione di altri componenti che le rendono capaci di muoversi.
Al loro sviluppo e alla loro costruzione sono state dedicate oltre seimilaquattrocento ore complessive di lavoro.
Sono state realizzate da venti specialisti in design, ingegneria e costruzione del Gruppo LEGO.
Le minicar LEGO Potranno raggiungere fino a 25 km/h durante il loro debutto alla Parata dei Piloti del Gran Premio di Gran Bretagna.
Ciascuna delle minicar LEGO F1 pesa circa 280 chilogrammi, di cui 65 di mattoncini, ed è dotata di ruote da go-kart standard.
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Gruppo LEGO
La missione del Gruppo LEGO è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco. Il Sistema LEGO in Play, con la sua base nei mattoncini LEGO, permette a bambini e appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa possano immaginare. Il Gruppo LEGO è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen; il suo nome deriva dalle due parole danesi Leg Godt, che significano “Gioca Bene”. Oggi il Gruppo LEGO rimane un’azienda a conduzione familiare con sede a Billund. I suoi prodotti sono ora venduti in oltre 120 Paesi nel mondo. Per ulteriori informazioni https://www.lego.com