Ibra: "Furto in Portogallo-Croazia. E schierare questo CR7 è pura follia"

Nuove dichiarazioni forti di Zlatan Ibrahimovic che, in qualità di commentatore per Fox Sports, sta seguendo il Mondiale. Il senior advisor di RedBird ha analizzato così Portogallo-Croazia e il caso della rete annullata a Gvardiol: "Non vedo nulla di irregolare nel gol del 2-2: il Var lo ha annullato, ma per me è stato un furto. Il sensore nel pallone non funzionava o qualcosa è andato storto. Per annullare un gol al 90', la decisione deve essere cristallina. Qui non lo era affatto. Questo non è stato arbitraggio. È stato un furto in piena regola. Per me è evidente che volevano che il Portogallo e Ronaldo arrivassero agli ottavi a sfidare la Spagna".