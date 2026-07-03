Ibra: "Furto in Portogallo-Croazia. E schierare questo CR7 è pura follia"

03 Lug 2026 - 14:50
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Zlatan Ibrahimovic © Getty Images

Zlatan Ibrahimovic © Getty Images

Nuove dichiarazioni forti di Zlatan Ibrahimovic che, in qualità di commentatore per Fox Sports, sta seguendo il Mondiale. Il senior advisor di RedBird ha analizzato così Portogallo-Croazia e il caso della rete annullata a Gvardiol: "Non vedo nulla di irregolare nel gol del 2-2: il Var lo ha annullato, ma per me è stato un furto. Il sensore nel pallone non funzionava o qualcosa è andato storto. Per annullare un gol al 90', la decisione deve essere cristallina. Qui non lo era affatto. Questo non è stato arbitraggio. È stato un furto in piena regola. Per me è evidente che volevano che il Portogallo e Ronaldo arrivassero agli ottavi a sfidare la Spagna".

Ancora Ibra, questa duro volta proprio su CR7 con una sfumatura di rossonero Milan: "Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco. Anche perché in panchina c'è Ramos (neoacquisto del Milan, ndr), che è entrato e ha segnato. Questa non è 'leadership leggendaria'. È l'ego che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia".

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