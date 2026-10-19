Como Fun da record tra i padiglioni di Lariofiere: tutti pazzi per "Doc" di Ritorno al Futuro

Como Fun è ormai da diversi anni punto di riferimento e tappa obbligatoria per centinaia di appassionati di gioco,
fumetto e cultura pop, fino all’ultimo appuntamento autunnale - sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 - che ha
segnato una crescita decisiva per l’evento, riunendo un pubblico ancora più vasto sotto le stesse passioni, tra
giochi, spettacoli e incontri speciali.
Punta di diamante del palinsesto di questa edizione, due tra gli attori più celebri della cultura pop: Christopher
Lloyd, conosciuto da diverse generazioni come Doc Emmett Brown di Ritorno al Futuro, e Tom Welling, Clark
Kent della serie Smallville. Durante le due giornate gli attori hanno incontrato migliaia di fan tra sessioni di foto e
autografi che hanno registrato un completo sold-out. Ma non solo: domenica 18 ottobre tutti i visitatori della fiera
hanno avuto l’occasione di incontrare i due ospiti dal vivo, durante le interviste sul palco con sessione di Q&A
con il pubblico.
L’universo nerd di Como Fun è però molto più ampio: innumerevoli giocatori hanno riempito le aree dedicate al
gaming, dalla sala giochi arcade alle prime console di home gaming, fino alle uscite più recenti. Contest,
spettacoli e attività hanno animato i palchi dedicati al Cosplay e al K-Pop, radunando decine di interpreti e artisti
che nella giornata di domenica hanno avuto occasione di mettersi in gioco e mostrare il proprio talento. Spazio
anche all’arte, grazie alla artist alley in continua crescita che ha ospitato diversi fumettisti e illustratori, regalando
al pubblico l’occasione di vederli all’opera dal vivo.
Durante entrambe le giornate centinaia di fan hanno anche incontrato personalmente tutti i loro idoli per foto,
autografi e momenti a tu per tu, oltre ad ascoltare i retroscena delle carriere direttamente dalla loro voce, in panel
e talk dedicati sul palco centrale.
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Ad aprire la giornata di sabato è stata Cristina D’Avena, che ha subito immerso intere generazioni in
un’atmosfera fatta di nostalgia e animazione. A seguire, un tuffo nel mondo del doppiaggio, partendo con il panel
ispirato ad House of The Dragon che ha visto salire sul palco le due regine della serie: Letizia Ciampa e Giulia
Franceschetti - voci rispettivamente di Daenerys e Rhaenyra -, fino ad arrivare nell’universo di Superman con
Marco Vivio, la voce italiana di Tom Welling nei panni di Clark Kent. A chiudere, una delle band indie rock più
amate del momento: L’Officina Della Camomilla, che ha riempito il palco di un’atmosfera elettrizzante, tra pop,
chitarre e un pizzico di malinconia.
Domenica il pubblico ha avuto l’occasione di incontrare alcune icone, tra spettacolo, musica e web. Partendo dal
palinsesto concertistico, ad aprire lo show e scaldare il pubblico è stato il rock energico della band The Rumpled, per poi chiudere la giornata con l’esplosivo gruppo kawaii-metal BABYBEARD, seguito dalle indimenticabili
sigle animate di Giorgio Vanni.
Ma la giornata è stata anche ricca di incontri dal vivo, a partire dalle interviste - aperte a tutti i visitatori - con i
due pilastri della cinematografia anni novanta e duemila, Christopher Lloyd e Tom Welling, per poi procedere
verso icone contemporanee nate nel mondo del web con il talk dedicato al gaming di Lollo Lacustre.
Un pubblico sempre più ampio e trasversale attraversa i padiglioni di Lariofiere, rendendo la nona edizione di
Como Fun una tappa ormai obbligatoria per oltre 22 mila visitatori. Due giornate ricche di emozioni per numerosi
fan e di divertimento per famiglie e appassionati di ogni età, concludendo l’evento con un successo crescente.
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