Como Fun da record tra i padiglioni di Lariofiere: tutti pazzi per "Doc" di Ritorno al Futuro

L’universo nerd di Como Fun è però molto più ampio: innumerevoli giocatori hanno riempito le aree dedicate al

gaming, dalla sala giochi arcade alle prime console di home gaming, fino alle uscite più recenti. Contest,

spettacoli e attività hanno animato i palchi dedicati al Cosplay e al K-Pop, radunando decine di interpreti e artisti

che nella giornata di domenica hanno avuto occasione di mettersi in gioco e mostrare il proprio talento. Spazio

anche all’arte, grazie alla artist alley in continua crescita che ha ospitato diversi fumettisti e illustratori, regalando

al pubblico l’occasione di vederli all’opera dal vivo.