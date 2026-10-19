Napoli, Allegri: "De Laurentiis l'ho sentito ma ora c'è da lavorare in silenzio, tutti hanno la mia fiducia"

Poi Allegri in conferenza: "Sara una gara complicata indipendentemente dai risultati precedenti, il Bodo in Champions ha fatto bene ed è bravo nel blocco basso e in contropiede. "Se vincessimo domani, vedremmo le cose in altro modo ma dovremo comunque migliorare altre situazioni, recuperando giocatori che per vari motivi sono stati fuori e non sono ancora al top della condizione. Bodo e Roma davanti ai nostri tifosi? I tifosi ci daranno una mano". E ancora: "Cosa mi rimprovero? Si tratta di mettersi in discussione. Io l'ho sempre fatto e lo farò. Mi spiace che alcuni ragazzi siano stati criticati, vanno difesi e vanno aiutati. Hanno la mia fiducia incondizionata. La società ha fatto valutazioni sulla rosa, ora bisogna rialzare la testa senza buttare tutto a mare. Non possiamo pensare o credere che debbano giocare sempre gli stessi 11, la rosa è di 20 elementi e tutti possono giocare. Sono dispiaciuto per sabato perché venivamo da due vittorie e un pareggio, purtroppo è stata interrotta questa serie ma i momenti difficili ci sono in un anno e speriamo di dare ora seguito ai risultati. Difesa? Non è questione a tre o quattro, dobbiamo giocare una gara tecnicamente valida".