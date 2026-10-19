VERSO NAPOLI-BODO/GLIMT

Napoli, Allegri: "De Laurentiis l'ho sentito ma ora c'è da lavorare in silenzio, tutti hanno la mia fiducia"

Il tecnico azzurro alla vigilia del Bodo: "Abbiamo fatto anche prestazioni buone e simpatiche, ma prendiamo gol troppo facilmente"

19 Ott 2026 - 16:59
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"Dopo la partita di sabato e l'influenza di ieri oggi non può che andare meglio. Domani dobbiamo fare qualcosa di buono, che è importante per muovere la classifica e darci una iniezione di fiducia. Sabato poi abbiamo la Roma, che sta facendo un'ottima stagione". Il tecnico del Napoli Max Allegri presenta così la gara di Champions League contro il Bodo Glimt. "Ci sono state anche prestazioni buone e simpatiche, ma prendiamo gol troppo facilmente e dobbiamo fare di più - ha detto a Sky - Il calcio è questo, contano i risultati. Fino a questo momento ci sono mancati e dobbiamo metterci qualcosa in più. Domani non deve esserci agitazione e ansia, ci vorrà molta tecnica e precisione nei passaggi. Abbiamo 9 gare in un mese, tutti i giocatori possono dare il loro contributo con le loro qualità. La fiducia deve essere verso tutti. De Laurentiis? L'ho sentito anche stamattina ma le parole ora servono a poco. L'importante è gestire il momento nel migliore dei modi, c'è da lavorare in silenzio per uscirne fuori".

Poi Allegri in conferenza: "Sara una gara complicata indipendentemente dai risultati precedenti, il Bodo in Champions ha fatto bene ed è bravo nel blocco basso e in contropiede. "Se vincessimo domani, vedremmo le cose in altro modo ma dovremo comunque migliorare altre situazioni, recuperando giocatori che per vari motivi sono stati fuori e non sono ancora al top della condizione. Bodo e Roma davanti ai nostri tifosi? I tifosi ci daranno una mano". E ancora: "Cosa mi rimprovero? Si tratta di mettersi in discussione. Io l'ho sempre fatto e lo farò. Mi spiace che alcuni ragazzi siano stati criticati, vanno difesi e vanno aiutati. Hanno la mia fiducia incondizionata. La società ha fatto valutazioni sulla rosa, ora bisogna rialzare la testa senza buttare tutto a mare. Non possiamo pensare o credere che debbano giocare sempre gli stessi 11, la rosa è di 20 elementi e tutti possono giocare. Sono dispiaciuto per sabato perché venivamo da due vittorie e un pareggio, purtroppo è stata interrotta questa serie ma i momenti difficili ci sono in un anno e speriamo di dare ora seguito ai risultati. Difesa? Non è questione a tre o quattro, dobbiamo giocare una gara tecnicamente valida".

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