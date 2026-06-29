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TENNIS

Wimbledon: Beckham con la madre nel Royal Box per il match Sinner-Kecmanovic

29 Giu 2026 - 17:29
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David Beckham mette da parte almeno per qualche ora i Mondiali di calcio, che ha seguito direttamente negli Stati Uniti, per assistere alla giornata d'apertura di Wimbledon tra il campione in carica Jannik Sinner e il serbo Miomir Kecmanovic, seduto nel Royal Box sul Campo Centrale dell'All England Club. L'ex calciatore è accompagnato dalla madre Sandra ed è stato raggiunto nel palco reale da altre star come l'attore Mark Rylance il cantante dei Boyzone Ronan Keating. 

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