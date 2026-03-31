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SCIALPINISMO

Tour du Rutor: Magnini-Palzer di rimonta, De Silvestro-Mollaret senza rivali

Boffelli-Oberbacher e Brussoz-Vasinova si aggiudicano il successo finale del circuito La Grande Course 2026

31 Mar 2026 - 12:27
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La stagione dello scialpinismo race classico - quello delle grandi classiche su più tappe - è stata incorniciata in Valle d’Aosta da una memorabile ventiduesima edizione del Millet Tour du Rutor Extreme, andato in scena nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 marzo. Ad imporsi in gara uomini sono stati Davide Magnini e Anton Palzer che mettendo in atto un vero e proprio ribaltone - si sono aggiudicati la tappa finale, sovvertendo l’esito della prima, che era stata vinta dai francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet, recenti vincitori della mitica Pierra Menta e campioni del mondo long distance. Nessun cambio di ritmo e di risultato invece tra day 1 e day 2 nella gara femminile: dominio assoluto della formazione italo-francese Alba De Silvestro-Axelle Mollaret. Con il successo nella Transcavallo e il quarto posto sulle nevi transalpine William Boffelli- Alex Oberbacher e Sonia Brussoz-Marcela Vasinova hanno messo in cassaforte il successo finale nel circuito La Grande Course 2026.

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