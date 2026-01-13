Il team Pramac Yamaha apre il valzer delle presentazioni

"Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare dove siamo arrivati e lo scorso anno con Yamaha ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto esattamente come in passato. Quest'anno la moto è tutta nuova, il motore, il telaio, tutto, quindi può essere sicuramente un'opportunità importante perché le potenzialità della moto sono totalmente nuove. Credo che quest'anno avremo un percorso in crescita perché la moto sarà affinata durante la stagione. Come abbiamo avvicinato il nostro nuovo acquisto Toprak Razgatlioglu? Yamaha ci aveva lavorato in precedenza in Superbike e ne avevano sempre parlato benissimo. Per noi è stata subito una decisione condivisa perché alla fine è un grandissimo talento, un pilota con grandissime potenzialità, grande carisma, grande personalità e in Superbike ha sempre dominato. Io spero che possa ripetere questo dominio anche in MotoGP", ha detto il team principal, Paolo Campinoti.