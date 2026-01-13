Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
1 di 16
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

MOTOGP

Il team Pramac Yamaha apre il valzer delle presentazioni

13 Gen 2026 - 22:24
16 foto

Il team Pramac Yamaha dà il via al valzer delle presentazioni in vista della MotoGP 2026. La squadra italiana che schiererà il campione Superbike, Toprak Razgatlioglu, e il riconfermato Jack Miller, sulle M1 con il nuovo motore V4, è stata presentata all'Accademia Musicale Chigiana di Siena.

"Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare dove siamo arrivati e lo scorso anno con Yamaha ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto esattamente come in passato. Quest'anno la moto è tutta nuova, il motore, il telaio, tutto, quindi può essere sicuramente un'opportunità importante perché le potenzialità della moto sono totalmente nuove. Credo che quest'anno avremo un percorso in crescita perché la moto sarà affinata durante la stagione. Come abbiamo avvicinato il nostro nuovo acquisto Toprak Razgatlioglu? Yamaha ci aveva lavorato in precedenza in Superbike e ne avevano sempre parlato benissimo. Per noi è stata subito una decisione condivisa perché alla fine è un grandissimo talento, un pilota con grandissime potenzialità, grande carisma, grande personalità e in Superbike ha sempre dominato. Io spero che possa ripetere questo dominio anche in MotoGP", ha detto il team principal, Paolo Campinoti.

pramac racing
yamaha
motogp

Ultimi video

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

I più visti di Motogp

Marc Marquez torna in sella dopo l'operazione: primi giri a Valencia con le Ducati stradali

Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

Aldeguer shock: frattura del femore a Valencia, primi test a rischio

Bezzecchi tedoforo: accende la fiamma olimpica a Rimini

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT