VR46 Racing Team versione Brasile con Kappa

In occasione del Brazilian Grand Prix, Kappa® presenta una capsule dedicata realizzata insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Le maglie nascono per celebrare l’incontro tra motorsport e identità brasiliana, dando vita a una jersey pilota pensata per accompagnare il race weekend. La maglia si distingue per una base gialla arricchita da dettagli verdi, un richiamo diretto ai colori simbolo del Brasile. Il design riprende i codici estetici delle racing jersey, con numerazione frontale oversize, grafiche dinamiche e un forte carattere sportivo che richiama l’energia della pista. La jersey viene proposta in due versioni dedicate ai piloti del team: quella di Franco Morbidelli, con il numero 21, e quella di Fabio Di Giannantonio, con il numero 49. Sul retro di ciascun capo compaiono il nome e il numero del pilota. Attraverso questa iniziativa il brand conferma il proprio impegno nel motorsport internazionale e il legame con il progetto Pertamina Enduro VR46 Racing Team, accompagnando la squadra durante i weekend di gara e offrendo ai tifosi la possibilità di vivere lo spirito della pista anche al di fuori del circuito.