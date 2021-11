Moto2 Algarve: Gardner vince su Fernandez, il titolo si assegna a Valencia

MOTO2 ALGARVE

L'australiano si presenterà a Valencia con un vantaggio di 23 punti su Raul Fernandez

di

LUCA BUCCERI

È Remy Gardner a vincere il GP dell'Algarve, penultima tappa stagionale della Moto2. Il pilota australiano, attuale leader della classifica generale della categoria, chiude davanti al compagno di box Raul Fernandez e al britannico Sam Lowes, mentre i migliori italiani sono Vietti e Bezzecchi (6° e 8°). La corsa al titolo si deciderà dunque all'ultima gara a Valencia, con Gardner che si presenterà con 23 punti di vantaggio su Fernandez.

Ha sentito il fiato sul collo del compagno di box in questo finale di stagione, ma al momento del bisogno Remy Gardner sale in cattedra e non delude le aspettative. Dopo gli importantissimi punti conquistati a Misano, sfruttando proprio la caduta di Raul Fernandez, l'australiano beffa nuovamente lo spagnolo vincendo il GP dell'Algarve mettendo di fatto le mani sul titolo mondiale. 23 punti di vantaggio sono un bottino difficile da gettare alle ortiche nel prossimo fine settimana di Valencia, dove il figlio di Wayne Gardner dovrà raccogliere appena 3 punti in più di Raul Fernandez per vincere il titolo e presentarsi al via in MotoGP da campione del mondo di Moto2.

Per buona parte della gara Fernandez ci aveva creduto, aveva piazzato l'allungo e aveva provato a scappare, ma le gomme lo hanno tradito e il degrado è stato talmente marcato che alla fine la sua KTM lo ha tradito portandolo al secondo posto finale. Dietro di lui Sam Lowes e Aron Canet, mentre sorprende Cameron Beaubier con una prestazione da applausi. Bene anche Celestino Vietti, sesto davanti a Jorge Navarro e Marco Bezzecchi, mentre chiudono in top 10 anche Augusto Fernandez e Marcel Schrotter.

A punti anche Di Giannantonio, Garzo, Manzi,Ramirez e Bendsneyder, mentre il primo degli scontenti è Fermin Aldeguer che vede sfumare i punti per soli 67 millesimi. Diciassettesimo posto per Corsi, più giù Arbolino, e Bulega che chiudo al 20° e 22° posto.