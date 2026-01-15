Aprilia svela il team e la RS-GP per il 2026

E' stato presentato a Milano il team Aprilia per la prossima stagione della MotoGP. Confermati i piloti, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ai quali verrà affidata l'ultima evoluzione della RS-GP. L’Aprilia RS-GP26 rappresenta un’importante evoluzione per il progetto MotoGP di Aprilia Racing. Ogni dettaglio è stato riprogettato per poter lottare ai massimi livelli e consolidare Aprilia Racing tra i protagonisti della MotoGP. Tutte le aree della moto sono state migliorate dall’aerodinamica che è stata ulteriormente affinata, alla ciclistica, fino ad arrivare all’elettronica e al motore V4 soggetto a un gran lavoro di sviluppo in tutti i componenti liberi dal congelamento imposto dal regolamento. L’ufficio tecnico di Noale, guidato da Fabiano Sterlacchini, ha affrontato questa nuova sfida rimanendo fedele al proprio DNA e sviluppando una moto che fa dell’innovazione un punto imprescindibile della sua visione.