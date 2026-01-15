Aprilia svela il team e la RS-GP per il 2026

© Ufficio Stampa
E' stato presentato a Milano il team Aprilia per la prossima stagione della MotoGP. Confermati i piloti, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ai quali verrà affidata l'ultima evoluzione della RS-GP. L’Aprilia RS-GP26 rappresenta un’importante evoluzione per il progetto MotoGP di Aprilia Racing. Ogni dettaglio è stato riprogettato per poter lottare ai massimi livelli e consolidare Aprilia Racing tra i protagonisti della MotoGP. Tutte le aree della moto sono state migliorate dall’aerodinamica che è stata ulteriormente affinata, alla ciclistica, fino ad arrivare all’elettronica e al motore V4 soggetto a un gran lavoro di sviluppo in tutti i componenti liberi dal congelamento imposto dal regolamento. L’ufficio tecnico di Noale, guidato da Fabiano Sterlacchini, ha affrontato questa nuova sfida rimanendo fedele al proprio DNA e sviluppando una moto che fa dell’innovazione un punto imprescindibile della sua visione.
La RS-GP26 sarà anche l’ultima evoluzione di un ciclo tecnico che ha visto in pista le moto più veloci nella storia della MotoGP grazie ad un’aerodinamica estrema, gli abbassatori e i motori da 1000cc che non saranno più ammessi nel regolamento tecnico a partire dal 2027. Per questi motivi, la RS-GP26 sarà il prototipo più veloce mai costruito nella storia di Aprilia Racing.
SCHEDA TECNICA APRILIA RS-GP26
MOTORE V4 90° – 1000cc, ALESAGGIO 81mm SISTEMA DI VALVOLE PNEUMATICHE, SISTEMA A CARTER SECCO
POTENZA > 280 CV
MOTORE MAX REV > 17.500 Rpm
PESO 157 kg
CAMBIO APRILIA RACING SEAMLESS SYSTEM. 6 RAPPORTI.
ELETTRONICA MAGNETI MARELLI BAZ340 ECU. UNIFIED SOFTWARE
SCARICO SC PROJECT IN TITANIO
SISTEMA DOTATO DI VALVOLA DI SCARICO PER AUMENTARE LE PERFORMANCE IN FRENATA
FILTRO ARIA RACING AD ALTA PERMEABILITÀ - TECNOLOGIA MOTOGP – SPRINT FILTER
FRIZIONE DISCHI DI CARBONIO
RADIATORI RACING BY PWR
CATENA REGINA CHAIN
TELAIO APRILIA RACING CHASSIS. ALLUMINIO ALLOY
FORCELLONE APRILIA RACING FIBRA DI CARBONIO
FORCELLE ANTERIORI ÖHLINS
AMMORTIZZATORE ÖHLINS
AMMORTIZZATORE DI STERZO ÖHLINS, REGOLABILE.
DISPOSITIVO DI ALTEZZA POSTERIORE SISTEMA APRILIA RACING “BSB”
RUOTE
ANTERIORE: MARCHESINI IN LEGA DI MAGNESIO FORGIATO - DISEGNO 5 RAZZE A Y. 17’’x4’’
POSTERIORE: MARCHESINI IN LEGA DI MAGNESIO FORGIATO - DISEGNO 5 RAZZE A Y. 17’’x 6.25’
PNEUMATICI MICHELIN
IMPIANTO FRENANTE
ANTERIORE: PINZE MONOBLOCCO ALETTATE GP4 BREMBO IN ALLUMINIO INTERAMENTE RICAVATE DAL PIENO, CON ATTACCO RADIALE A 4 PISTONI IN TITANIO. DOPPIO DISCO FRENO BREMBO IN CARBONIO 340MM TO 355MM
POSTERIORE: PINZA BREMBO IN ALLUMINIO, CON ATTACCO ASSIALE A 2 PISTONI. DISCO FRENO BREMBO IN ACCIAIO 218MM.