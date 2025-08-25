Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 10
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

mercato rossonero

Milan, nome nuovo per il centrocampo: Giovanni Fabbian

25 Ago 2025 - 16:04
10 foto

Giovanni Fabbian è cresciuto nelle giovanili del Padova, poi il trasferimento all'Inter, con cui nel 2021/22 vince il campionato Primavera. Nella stagione 2022/23 viene ceduto in prestito alla Reggina in Serie B, dove si mette in mostra segnando 8 gol in 36 presenze e venendo premiato come "Miglior giovane". Nell'estate del 2023, l'Inter lo cede a titolo definitivo al Bologna per 5 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A, sotto la guida di Thiago Motta, gioca 29 partite e segna 5 gol. Nella stagione 2024-2025 ha collezionato 30 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 1 assist. Fabbian ha anche fatto parte delle nazionali giovanili italiane, debuttando con l'Under-21 il 27 marzo 2023.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

Milan, tre visite mediche non bastano per Boniface: previsti nuovi controlli, firma congelata

Boniface, il Milan prende tempo. Tare: "Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"

Boniface si sfoga dopo il mancato passaggio al Milan: "Pagliacci ovunque"

Dusan Vlahovic

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche