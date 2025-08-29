Logo SportMediaset
Mercato
LO SPECIAL ONE

Gli esoneri fanno ricco Mourinho: incassati oltre 100 milioni dalle buonuscite

Il record è del Chelsea che gli ha versato oltre 30 mln

29 Ago 2025 - 11:30
66 foto

Tra esoneri veri e mascherati (intendiamo le risoluzioni consensuali), José Mourinho ha arricchito di molto il suo portafoglio. In base ai dati raccolti dal Daily Mail, lo Special One avrebbe incassato ben oltre 100 milioni di euro (nel dettaglio la bellezza di 103 mln). Una cifra maxi suddivisa per le sette volte in cui l'ex Inter si è separato dai suoi vecchi club con modalità a volte anche burrascose. Il record è del Chelsea che gli ha bonificato 31 milioni in due distinte occasioni. Hanno contribuito a formare il tesoretto anche Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Oltre alla Roma dalla quale Mou ha ricevuto 'solo' 3 milioni. L'ultimo 'regalo' è del Fenerbahce che gli verserà 9 milioni dopo l'avventura in Turchia durata poco più di un anno. 

Conte-Spurs, frattura insanabile: nodo ingaggio per il ritorno in Italia